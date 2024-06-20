За фактом наруги відкрито кримінальну справу, вандалці загрожує тюремне ув′язнення.

Про це повідомляє поліція Києва у Telegram.

“Інформація про подію надійшла до столичної поліції сьогодні від охоронця парку “Аскольдова могила”. За його інформацією, невідома жінка пошкодила портрети полеглих військовослужбовців, побила лампадки на могилах та вирвала квіти”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що затримали 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Перед цим військовослужбовиця Аліна Михайлова повідомила, що У Києві на Аскольдовій могилі у ніч на 20 червня невідомі пошкодили могили загиблих військових Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія “Джуса” Пільщикова. Вона опублікувала ролик, у якому говорить, що вандали побили портрети та розмалювали прапори на могилах загиблих, а також пошкодили лампадки.