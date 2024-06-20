На Аскольдовій могилі у Києві невідомі понівечили могили Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка.

Про це у соцмережі Х написала керівниця медичної служби “УЛЬФ” 1-го окремого штурмового батальйону “Вовки Да Вінчі” ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова.

“На могилах загиблих воїнів – Да Вінчі, Джуса, Петриченка – сьогодні вночі зробили розгром. Сімʼї та друзі це відновлять. А ось тим, хто це зробив – буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного”, – йдеться в дописі.

Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) – активний учасник Революції Гідності, з 2014 року командував взводом добровольців Правого сектору, 2015-го став командиром роти. У грудні 2021 року був удостоєний звання Герой України. Коцюбайло був командиром 1-го окремого механізованого батальйону Сухопутних військ ЗСУ Вовки Да Вінчі. Він загинув у боях за Бахмут 7 березня 2023 року у віці 27 років.

Майор Андрій Пільщиков, військовий пілот 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил Збройних Сил України, загинув 5 серпня. Тоді в Житомирській області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання в небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє льотчиків загинули.

Боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павло Петриченко загинув 15 квітня 2024 року на фронті. Саме він зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану.