Про це пише The Guardian.

Після червневого Глобального саміту миру у Швейцарії залишилося невизначеним місце проведення наступної зустрічі. Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що наступний саміт відбудеться швидше, ніж минулого разу, і вже деякі країни висловили зацікавленість у його проведенні.

Зеленський також вважає, що участь Росії на наступному саміті може свідчити про готовність Москви завершити війну.

Перший Глобальний саміт миру, ініційований Україною, відбувся 15-16 червня у Швейцарії на курорті Бюргеншток. У заході взяли участь 101 країна та міжнародні організації з усіх континентів.

Конференція ґрунтувалася на українській “формулі миру” та інших мирних пропозиціях, відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Після заходу 80 країн та 4 організації підтримали комюніке Cаміту миру.

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