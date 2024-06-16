Про це пише The Guardian.
Після червневого Глобального саміту миру у Швейцарії залишилося невизначеним місце проведення наступної зустрічі. Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що наступний саміт відбудеться швидше, ніж минулого разу, і вже деякі країни висловили зацікавленість у його проведенні.
Зеленський також вважає, що участь Росії на наступному саміті може свідчити про готовність Москви завершити війну.
Перший Глобальний саміт миру, ініційований Україною, відбувся 15-16 червня у Швейцарії на курорті Бюргеншток. У заході взяли участь 101 країна та міжнародні організації з усіх континентів.
Конференція ґрунтувалася на українській “формулі миру” та інших мирних пропозиціях, відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Після заходу 80 країн та 4 організації підтримали комюніке Cаміту миру.