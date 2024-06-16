Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс висловив думку, що можливо організувати наступний мирний саміт для України до листопадових виборів президента США.

Про це пише The Guardian.

Після червневого Глобального саміту миру у Швейцарії залишилося невизначеним місце проведення наступної зустрічі. Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що наступний саміт відбудеться швидше, ніж минулого разу, і вже деякі країни висловили зацікавленість у його проведенні.

Зеленський також вважає, що участь Росії на наступному саміті може свідчити про готовність Москви завершити війну.

Перший Глобальний саміт миру, ініційований Україною, відбувся 15-16 червня у Швейцарії на курорті Бюргеншток. У заході взяли участь 101 країна та міжнародні організації з усіх континентів.

Конференція ґрунтувалася на українській “формулі миру” та інших мирних пропозиціях, відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Після заходу 80 країн та 4 організації підтримали комюніке Cаміту миру.