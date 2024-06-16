Упродовж багатьох років Міжнародне агентство з атомної енергії надавало підтримку дослідникам з Ірану, які працюють у сфері ядерної енергетики, і відправляло їх на навчання до Росії.

Про це пише Bild.

МАГАТЕ, яке є частиною системи ООН, заявило, що Іран розширив свою ядерну програму, хоча саме агентство надавало підтримку іранським дослідникам, включаючи фінансову допомогу та навчання в Росії.

За документами, які опинилися у Bild, МАГАТЕ співпрацювало з Джавадом Карімі-Сабетом, який перебуває у санкційному списку США та вважається одним із “натхненників” іранської атомної бомби. Згідно з внутрішнім листуванням, МАГАТЕ виплатило гроші Карімі у готівковій формі через обмеження банківських переказів через санкції.

У 2018 році США вийшли з ядерної угоди з Іраном і ввели жорсткі санкції проти Тегерану, що призвело до того, що Іран припинив дотримуватись правил та обмежив зовнішній контроль. У відповідь МАГАТЕ запустило програми фінансування іранської ядерної науки.

Організація сформулювала проєкт IRA2018001, спрямований на підвищення кваліфікації вчених та покращення інфраструктури для дослідницьких реакторів. Дослідницькі реактори можуть бути потенційним джерелом плутонію, який необхідний для створення ядерної бомби.

МАГАТЕ також фінансувало програми навчання учених з Ірану в Росії, проте організація повинна була гарантувати, що вони не отримають знань про ядерну зброю під час навчання.