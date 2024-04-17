Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, відреагувала на вимогу українського Медіаруху щодо її відсторонення та забезпечення доступу журналістів до оборони Херсонщини.

У своєму інтерв’ю для “Радіо Свобода” Гуменюк стверджує, що заява Медіаруху містить недоведені факти, а також спростовує звинувачення у порушенні наказу №73.

«По-перше, там зазначені факти абсолютно без жодного доказу. По-друге, жодного порушення наказу №73 з боку Центру стратегічних комунікацій, Об’єднаного координаційного пресцентру не було допущено. Всі заходи проводилися відповідно до розпоряджень вищих штабів і відповідного наказу. Висвітлення відбувалось в надскладних умовах. І те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС — це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня одразу після підриву Каховської ГЕС у спрощеному порядку», — сказала Гуменюк.

Вона стверджує, що всі пресофіцери працювали оперативно та логічно, враховуючи обставини безпеки.

Нагадаємо, що Медіарух закликав замінити Гуменюк через її звинувачення у забороні висвітлювати воєнні злочини Росії та невідповідність вимогам Наказу №73.