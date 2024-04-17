Про це повідомляє видання «Лівий берег», посилаючись на Перше медичне об’єднання Львова.

Львівські дитячі нейрохірурги видалили частину півкулі мозку 4-річній пацієнтці з Північної Ірландії, яка приїхала з батьками за порятунком саме до них.

Як зазначило видання, дівчинці медики діагностували та фокально-кортикальну дисплазію, тобто погано розвинені звивини мозку, які провокували судоми.

Шукаючи порятунку, батьки Рейчел натрапили на американського нейрохірурга Люка Томича.

За його словами, операцією дівчинку можна позбавити 80-90% нападів. І порадив ірландській родині звернутися за допомогою до команди саме українських спеціалістів, яку очолює нейрохірург Дитячої Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова Михайло Ловга.

Тож батьки наважилися приїхати до України. У цій лікарні лікують дітей з різних куточків України. Рейчел стала першою пацієнткою з-за кордону.

Мама Рейчел Кетрін розповіла, що перший сигнал повітряної тривоги їх добряче злякав:

“Коли ми сиділи в укритті лікарні з іншими мамами, дітьми, моє серце розбилось”.

7 годин лікарі не відходили від операційного столу. Втручання минуло успішно.

Судоми тепер повністю відсутні і більше не затримуватимуть розвиток дитини. Рейчел вже повернулася додому — до Північної Ірландії.