Про це повідомлляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
“Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Спрямував на місто дрони. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Ближче до опівночі окупанти поцілили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Застосували важку артилерію”, — написав він
Вранці 17 квітня російські військові знову обстріляли Нікополь з артилерії, внаслідок ударів постраждала 63-річна жінка.
Також в результаті російських обстрілів пошкоджена гімназія, 2 приватні оселі та лінія електропередач.
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