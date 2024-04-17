Армія РФ завдала ударів дронами по Нікополю та обстріляла з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслдок атаки постраждала жінка, зруйновані будинки.

Про це повідомлляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Спрямував на місто дрони. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Ближче до опівночі окупанти поцілили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Застосували важку артилерію”, — написав він

Вранці 17 квітня російські військові знову обстріляли Нікополь з артилерії, внаслідок ударів постраждала 63-річна жінка.

Також в результаті російських обстрілів пошкоджена гімназія, 2 приватні оселі та лінія електропередач.