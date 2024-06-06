Про це вона заявила у коментарі Детектору медіа у середу, 5 червня.

«Я зараз знаходжуся на посаді заступника начальника управління комунікацій Оперативного командування Південь. До моїх повноважень входить все, що стосується комунікацій ОК Південь», — сказала Гуменюк.

Вона не назвала дату свого призначення, але уточнила, що для неї воно нове.

За словами Гуменюк, між Силами оборони півдня та ОК Південь є різниця, оскільки останнє – порівняно нова структура, утворена в рамках реформування комунікації в ЗСУ.

«Основне її покликання — це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення», — зазначила полковник.

Нагадаємо, що 140 представників українських ЗМІ звернулися до вищого військового керівництва країни з вимогою замінити керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталію Гуменюк.

Медійники зазначали, що їхній діяльності перешкоджають на цьому напрямку. Причиною є постійні заборони висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці.

19 квітня Гуменюк звільнили з посади.