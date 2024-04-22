Про це капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук повідомив Укрінформу.
«Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов’язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України», – зазначив Плетенчук.
До цього Дмитро Плетенчук був речником ВМС України.
Нагадаємо, що 140 представників українських ЗМІ звернулися до вищого військового керівництва країни з вимогою замінити керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталію Гуменюк.
Медійники зазначали, що їхній діяльності перешкоджають на цьому напрямку. Причиною є постійні заборони висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці.
19 квітня Гуменюк звільнили з посади.
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