Про встановлення нового курсу повідомили на сайті Нацбанку.
Порівняно із сьогоднішнім курсом зростання долара становить +0,2467 грн.
Раніше найвищий курс було встановлено 3 червня – 40,5373 грн/долар.
У четвер, 13 червня, на міжбанку курс долара виріс на 26 копійок до 40,76-40,78 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
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