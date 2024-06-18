Журналісти стверджують, що вони стикаються зі зростаючими обмеженнями та тиском з боку уряду президента Володимира Зеленського. Вони також вказують, що ці заходи виходять за рамки необхідних заходів безпеки в умовах воєнного часу.

Про це пише The New York Times.

Українські журналісти та громадські активісти висловлюють серйозну стурбованість щодо обмежень свободи преси в Україні під час президентства Володимира Зеленського. Державне інформаційне агентство намагалося заборонити проведення інтерв’ю з опозиційними політиками та надіслало проєкт повідомлення наступного дня, що сприймається як політичний тиск на професійну діяльність журналістів.

“Внутрішнє шпигунське агентство України слідкувало за співробітниками слідчого інформаційного агентства через вічки в їхніх готельних номерах”, – йдеться у повідомленні.

Ці дії викликають обурення серед журналістської спільноти та груп, що стежать за свободою преси, оскільки вони вважають, що такі обмеження та тиск є неприпустимими і загрожують принципам демократії та свободи слова в країні, особливо в умовах воєнного конфлікту.

До російського вторгнення в лютому 2022 року та після отримання незалежності в 1991 році, Україна мала довгий досвід плюралістичного медіа-середовища. У країні існували кілька телевізійних каналів, пов’язаних з опозиційними та проурядовими партіями, а також незалежні новинні видання.

Проте, з початком війни, українські журналісти були змушені дотримуватись правил військового часу, які забороняли публікацію інформації про рух військ, позиції та удари російських ракет, а також про жертви військових. Це було зроблено з метою забезпечення національної безпеки.

Крім того, журналісти визнали необхідність самоцензури, щоб уникнути підриву морального духу та запобігти розголошенню корупції, що може негативно вплинути на допомогу з боку іноземних партнерів.

“Самоцензура в Україні – це особливість воєнного часу”, – сказав Сергій Сидоренко, редактор незалежного онлайн-видання European Truth.

В кінці минулого року репортери державного інформаційного агентства “Укрінформ”, яке повинно бути безпартійним, отримали від свого керівництва список опозиційних діячів та місцевих виборних посадових осіб, які були позначені “небажаними” для цитування в статтях.

Марина Синхайвська, колишня заступник директора “Укрінформу”, у цьому році подала у відставку через політичне втручання, посилаючись на рекомендації щодо інтерв’ю з членами опозиції, які були поширені серед репортерів.

За даними Detector Media, з січня по квітень члени політичної партії “Слуга народу” Володимира Зеленського складали близько 70% політичних гостей “Телемарафону”, хоча вони займають трохи більше половини місць у парламенті.