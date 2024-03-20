Допомога піде на боєприпаси для F-16 і сучасні розвідувальні безпілотники.

Про це заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен в мережі X (Twitter).

З цих коштів понад €150 мільйонів підуть на закупівлю снарядів класу «повітря-земля» для українських літаків F-16 — снаряди закуплять безпосередньо у промисловості.

Також Нідерланди разом з країнами-партнерами уклали контракт на розвідувальні безпілотники для України на €200 мільйонів.

Окрім того, Нідерланди знову відправлять винищувачі F-16, які обіцяли раніше, до Румунії. Літаки використовуватимуть у навчальному центрі для українських і румунських пілотів. Ідеться не лише про самі літаки, а й про всі супутні запчастини та боєприпаси.