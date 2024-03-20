Про це заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен в мережі X (Twitter).
З цих коштів понад €150 мільйонів підуть на закупівлю снарядів класу «повітря-земля» для українських літаків F-16 — снаряди закуплять безпосередньо у промисловості.
Також Нідерланди разом з країнами-партнерами уклали контракт на розвідувальні безпілотники для України на €200 мільйонів.
Окрім того, Нідерланди знову відправлять винищувачі F-16, які обіцяли раніше, до Румунії. Літаки використовуватимуть у навчальному центрі для українських і румунських пілотів. Ідеться не лише про самі літаки, а й про всі супутні запчастини та боєприпаси.
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