Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив глава комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.
Він зауважив, що таке звернення відображатиме спільну позицію депутатів Верховної Ради України.
За словами Мережка, крім комітету, який він очолює, ініціатором законопроекту є також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Нагадаємо, 15-17 березня Росія провела так звані «вибори президента», які навіть самі опозиційні російські ЗМІ, назвали найбільш маніпулятивними за всю історію Росії.
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