У Верховній Раді готують звернення до країн світу з проханням не визнавати Путіна «легітимним президентом» Росії.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив глава комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Він зауважив, що таке звернення відображатиме спільну позицію депутатів Верховної Ради України.

За словами Мережка, крім комітету, який він очолює, ініціатором законопроекту є також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, 15-17 березня Росія провела так звані «вибори президента», які навіть самі опозиційні російські ЗМІ, назвали найбільш маніпулятивними за всю історію Росії.