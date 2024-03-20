Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Телеграмі.
Як зазначає Єрмак, у резолюції йдеться, що Палата представників вважає уряд Росії під керівництвом Володимира Путіна відповідальним за протиправне й незаконне вивезення дітей з України. Такі дії офіційно найсуворіше засуджуються.
Проголошується також, що сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов’язанням РФ за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і саме по собі є геноцидом.
Наголошується, що Росія намагається знищити покоління українських дітей і таким чином підірвати можливість України виростити наступне покоління своїх громадян та лідерів.
Очільник ОП подякував Палаті представників за підтримку.
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