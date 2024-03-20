Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Телеграмі.

Як зазначає Єрмак, у резолюції йдеться, що Палата представників вважає уряд Росії під керівництвом Володимира Путіна відповідальним за протиправне й незаконне вивезення дітей з України. Такі дії офіційно найсуворіше засуджуються.

Проголошується також, що сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов’язанням РФ за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і саме по собі є геноцидом.

Наголошується, що Росія намагається знищити покоління українських дітей і таким чином підірвати можливість України виростити наступне покоління своїх громадян та лідерів.

Очільник ОП подякував Палаті представників за підтримку.