Країни Європейського Союзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина заблокувала його ухвалення.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова проінформованих дипломатів.

Дипломати зазначили, що нерішучість Німеччини частково пояснюється внутрішніми розбіжностями між її Міністерством закордонних справ і відомством канцлера.

Агентство зазначило, що раніше ЄС виключив із нового пакета один із пунктів, оскільки Німеччина вважала його проблематичним. Він поширював дію так званого “застереження про заборону Росії” на дочірні компанії в третіх країнах.

За словами дипломатів, пункт статті 12G було виключено з компромісного тексту, поширеного серед держав-членів незадовго до зустрічі послів.

Згідно з проєктом ранньої версії пакета, цей пункт мав змусити дочірні компанії “контрактно заборонити реекспорт у Росію і реекспорт для використання в Росії”.

ЄС постійно посилює санкції проти Росії за її вторгнення в Україну 2022 року, але його зусилля підриваються обходом санкцій через треті країни. Включення цього пункту ще більше посилило б заходи блоку. За словами дипломатів, посли продовжать дебати в четвер.

Офіційні особи з 27 країн ЄС вже понад місяць обговорюють пакети санкцій. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами з третіх країн.