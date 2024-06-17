Володимир Путін, диктатор Росії, веде війну проти України, але його цілі також спрямовані проти Європи. Він намагається знищити мир на континенті, використовуючи кібератаки та політичні вбивства для дестабілізації ситуації.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю.

Бербок зазначила, що російський диктатор має ультраправих і ультралівих прихильників в європарламентах, які підтримують путінську пропаганду “один на один”.

“Занадто довго ігнорувалась безжалісність Путіна. Кремль дестабілізує Європу через кібератаки та політичні вбивства. Війна Путіна спрямована і проти нас. Він хоче зруйнувати мирний порядок в Європі і таким чином знищити якомога більше ліберальних демократій”, – сказав Бербок.

Бербок висловила побоювання щодо російського впливу на федеральних виборах у Німеччині у 2025 році. “На останніх федеральних виборах мені довелося відчути силу російських фейкових новин як кандидату в канцлери, оскільки я зайняла критичну позицію щодо “Північного потоку-2”.

Інші європейські країни також відчувають загрозу російського впливу, тому Німеччина посилює співпрацю з Польщею та Францією у боротьбі з дезінформацією, зазначив міністр закордонних справ.

Відповідно до Стратегії національної безпеки, німецька влада уважніше придивляється до внутрішньої та зовнішньої безпеки країни, додала Бербок.