Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю.
Бербок зазначила, що російський диктатор має ультраправих і ультралівих прихильників в європарламентах, які підтримують путінську пропаганду “один на один”.
“Занадто довго ігнорувалась безжалісність Путіна. Кремль дестабілізує Європу через кібератаки та політичні вбивства. Війна Путіна спрямована і проти нас. Він хоче зруйнувати мирний порядок в Європі і таким чином знищити якомога більше ліберальних демократій”, – сказав Бербок.
Бербок висловила побоювання щодо російського впливу на федеральних виборах у Німеччині у 2025 році. “На останніх федеральних виборах мені довелося відчути силу російських фейкових новин як кандидату в канцлери, оскільки я зайняла критичну позицію щодо “Північного потоку-2”.
Інші європейські країни також відчувають загрозу російського впливу, тому Німеччина посилює співпрацю з Польщею та Францією у боротьбі з дезінформацією, зазначив міністр закордонних справ.
Відповідно до Стратегії національної безпеки, німецька влада уважніше придивляється до внутрішньої та зовнішньої безпеки країни, додала Бербок.
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