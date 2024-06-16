Норвегія оголосила, що надасть Україні 1,1 мільярда крон (близько 74 млн доларів) на допомогу в ремонті енергетичної інфраструктури та забезпеченні електроенергії в країні до наступної зими.

Про це повідомляє Reuters.

“Росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити необхідне постачання електроенергії для населення”, — заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере у заяві.

Він зазначив, що Норвегія проводить тісний діалог з Україною про те, як вона може використати ці кошти найбільш ефективно.

“Самі українці найкраще розуміють, що потрібно”, – сказав Стере, додавши, що важливо розпочати ремонт інфраструктури до настання зими.

Норвегія повідомила, що вже вирішено, що частина коштів, а саме 120 мільйонів крон (понад 8 млн доларів) підуть на ремонт у районі Харкова, який останнім часом особливо сильно постраждав від нападів Росії. Зазначається, що сонячні батареї будуть встановлені в семи пологових відділеннях і операційних в Харківській області.

Загалом у 2022 році Норвегія надала українській енергетиці 2,1 млрд крон фінансування (понад 140 млн доларів), торік – 1,9 млрд крон (понад 127 млн доларів).