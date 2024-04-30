Про це у соцмережі Х повідомив Президент України Володимир Зеленський.
“Вдячний уряду Норвегії на чолі з Прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере за рішення збільшити цьогорічну підтримку України на 600 мільйонів доларів”, – написав він.
Глава держави наголосив, що дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, “що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей”.
“Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час. Разом ми захищаємо Україну й решту Європи від російського терору”, – підкреслив Зеленський.
- Норвегія виділила за останні місяці €850 млн на військові потреби України
- Норвегія хоче збільшити тимчасовий захист для українців до 5 років
- Норвегія готується до значного збільшення фінансування та підтримки України