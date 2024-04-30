Норвегія збільшить військову допомогу Україні 600 млн доларів. Більша частину цих коштів витратять на посилення ППО.

Про це у соцмережі Х повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Вдячний уряду Норвегії на чолі з Прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере за рішення збільшити цьогорічну підтримку України на 600 мільйонів доларів”, – написав він.

Глава держави наголосив, що дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, “що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей”.