Сьогодні темно-зелена військова форма це символ тривалої війни, це символ ціни за свободу, яку понад 10 років виборюють українці самотужки. Проте Олександр Федієнко так не вважає.

У свій День народження член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Олександр Федієнко, дозволив собі опублікувати фотографію у військовій формі, не будучи при цьому мобілізованим.

На це емоційно відреагувала Марʼяна Безугла у соцмережі, у дописі вона детально описує безтактність такої поведінки в першу чергу до військових.

“Олександр Федієнко не мобілізувався, хоча навіть пройшов ВЛК і публічно писав про це. Це так, мабуть, на його думку, потрібно і достаньо в 2024 показати солідарність з виборцями після заговореного на місяці закону про мобілізацію, в розтягувані розгляду якого Олександр активно брав участь та допомагав Завітневичу, голові комітету”, – написала Народна депутатка України.

Також Марʼяна покроково описала роботу комітету під час повномасштабного вторгнення та про замовчування посадовців про подібні речі.

“Комітет – не абстрактний, це група з 20 нардепів, у яких за 10 днів після “мобілізації” було одне засідання і то онлайн, при цьому цей тиждень пленарних засідань не було, то ж можемо дві години онлайн поділити на 6 днів і отримаємо… 20 хв роботи на день”.