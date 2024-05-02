Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

«Провів Ставку. Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець. Головком Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення», – йдеться у повідомленні.

На засіданні обговорили також темпи та потреби при комплектуванні нових бригад. Міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги.

«Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури», – зазначив Президент.

Глава держави також додав, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відзвітував щодо темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об’єктів.