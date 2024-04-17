Про це вона написала в себе на Фейсбук-сторінці.

«Пригадайте хоч одну заяву українського Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Хоч одну. Всередині чи назовні, про будь-що і до будь-кого, до інших комітетів, громадян, сімей військових?”, — написала Мар’яна Безугла.

Депутатка зазначила, що “немає їх, німий Комітет», і виклала скрін-шот із заголовком з публікації у виданні «Українська правда» про заяву американського комітету, який закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу Україні, до кінця цього тижня.

Безугла також додала:

«То що про нас думають колеги з інших країн? Про нашу зрілість і розуміння, як використовувати інструментарій наданого мандату?

До речі, за весь тиждень поки ні одного (!) засідання. Успішно “виштовхнули” законопроєкт по мобілізації і робота все? Не можу тегнути свого “шефа” Завітневича, він мене забанив у ФБ

Клуб “Голова в пісок”».

Нагадаємо, що в січні комітет з питань безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.