Зросла до 8 кількість постраждалих дітей через російську атаку Дергачів у Харківській області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих дітей збільшилась до 8: у одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, у іншого – легкі ушкодження», – написав він у Telegram.

Раніше повідомлялось, що російські сили завдали удару КАБами по цивільній інфраструктурі міста Дергачі Харківського району – шестеро дітей постраждали та 75-річний чоловік, якому надали допомогу на місці.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за квітень цьогоріч російська армія випустила по Україні більше 300 ракет різних типів, майже 300 дронів-камікадзе Shahed і понаж 3200 керованих авіаційних бомб.