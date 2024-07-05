Про це повідомляє Sky News.
Лідер лейбористів провів зустріч у Букінгемському палаці після того, як Ріші Сунак пішов у відставку після найгіршого в історії результату загальних виборів для Консервативної партії.
Стармер став першим прем’єр-міністром-лейбористом за останні 14 років і сьомим прем’єр-міністром-лейбористом в історії.
Ріші Сунак визнав свою поразку незадовго до 5 ранку в п’ятницю, а Кір Стармер заявив про перемогу невдовзі після цього. Лівоцентристська лейбористська партія отримала значну більшість у 650-місному парламенті.
Після зустрічі з Чарльзом ІІІ Кір Стармер прямує на Даунінг-Стріт, звідки він звернеться до нації як новий прем’єр-міністр.
Ріші Сунак також піде у відставку з посади лідера Консервативної партії, це станеться згодом.
Президент Володимир Зеленський вже привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.
- Лейбористи в Британії виграли вибори, прем’єр визнав поразку
- У Британії висловили «серйозне занепокоєння» ймовірним втручанням Росії у вибори
- Британія на саміті G7 оголосить про виділення допомоги Україні на 300 млн доларів