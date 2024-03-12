Доброволець легіону “Свобода Росії” Олексій Барановський на псевдо “Лютик” заявив, що бійці самого легіону, а також Російського добровольчого корпусу (РДК) і “Сибірського батальйону” просуваються в Курській і Бєлгородській областях Росії, ведуть бої та завдають ураження російській армії.

Про це Олексій Барановський розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Коментуючи рейд об’єднаних сил російських добровольців, які служать у лавах ЗСУ, Барановський сказав, що вони вирішили “реалізувати своє конституційне право на голосування” у РФ.

“Ось позаду мене стоїть інструмент (автомат − ред.), за допомогою якого російські добровольці вирішили віддати свій голос. Ми віддаємо свій голос за Росію без Путіна, за звільнення Росії від Путіна. Ми громадяни Росії, ми йдемо до себе додому, щоб звільнити нашу батьківщину від диктатури”, — сказав військовий.

Барановський додав, що армія РФ не очікувала цього, і за його словами, у двох областях Росії тривають бої й ініціатива зараз на боці добровольців.

“Вони (російська влада — ред.) не очікували, що ці вибори будуть з певними ускладненнями у них. Дійсно, ми добре підготувалися, ми вибрали найзручніші ділянки кордону для заходу і зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ. Зараз відбуваються бойові зіткнення, ситуація дуже динамічно розвивається, буквально кожні пів години − годину якісь нові географічні назви з’являються. Ми не будемо їх називати, поки що ми повністю володіємо ініціативою − армія РФ задкує. Подивимося, як розвиватиметься ситуація далі”, — сказав він.

Боєць легіону зауважив, що місцеві жителі реагують на це “найбільш правильним чином”, ховаючись у підвали. “Лютик” зазначив, що ховатися потрібно від Збройних сил Росії, оскільки вони стріляють по будинках цивільних, якщо їм здається, що там можуть бути добровольці. Барановський наголосив, що самі ж добровольці не борються з цивільним населенням, а тільки з “путінським режимом”.

На запитання, чи приєднуються до них росіяни, військовий відповів, що “поки що зарано говорити, бо лише кілька годин триває ця визвольна операція”.

“Але після кожного такого рейду на територію Росії до нас великий сплеск охочих приєднатися, зокрема, з прикордонних областей − Курської, Брянської та Бєлгородської” — сказав він.

Барановський підкреслив, що поки що офіційна Москва “звісно мовчить (про цю подію − ред.), бо вони зазвичай вдають, що нічого не відбувається”, але, за його даними, “у Генштабі РФ − певна паніка, бо вони не очікували відкриття другого фронту”. Боєць закликав росіян приєднуватися до них або надавати інформацію про військові об’єкти, місця дислокації військової техніки та російського війська.

“Легіони вже близько. Нам пора показати на цих виборах, як потрібно голосувати. Ми розуміємо, що зараз страшно боротися зі Збройними силами, але ви можете надати нам інформацію − це буде ваш внесок у боротьбу з путінським режимом”, − пояснив Барановський.

Вранці 12 березня стало відомо, що підрозділи легіону “Свобода Росії”, Російського добровольчого корпусу (РДК) та “Сибірського батальйону” перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області РФ.