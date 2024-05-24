Голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що для того, аби з мінімальними втратами для споживачів пройти зиму 2024-2025 років треба максимально відновлювати пошкоджену теплогенерацію, а також починати будувати нову генерацію, розподілену територіально.

Про це він сказав в інтерв’ю “Телеграф”.

“Ми не можемо собі дозволити зараз обрати тільки один якийсь шлях. Нам треба і максимально відновлювати пошкоджене, і починати будувати нову генерацію, розподілену територіально. Тільки так. Нова генерація швидко побудована не буде. Це не історія про те, як врятувати нас наступної зими. Це, можливо, навіть не буде історія про зиму 2025/26 років. До початку опалювального сезону 2024/25 років будуть реалізовані лише перші проєкти “нової хвилі”. А цей період треба якось прожити”, – сказав Кудрицький.

Він додав, що для того, аби українці могли з мінімальними втратами пройти зими цього і наступного років, нам потрібно максимально відновлювати пошкоджені російськими ракетами електростанції. І головний фактор тут – час, адже строки відновлення дуже залежать від того, в якому стані енергоблок, сказав Кудрицкий.

“Деякі можна відновити досить швидко, умовно за тижні. Інші — за рік-півтора. Решту — ніколи”, — уточнив глава Укренерго.