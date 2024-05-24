Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

Зазначається, що Насіров уже вийшов зі слідчого ізолятора під обовʼязки. Зокрема він має носити електронний браслет, здати усі паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну(окрім паспорта громадянина України), не залишати межі Києва без дозволу суду, утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами, прибувати за викликом до суду та інше.

Строк дії обов’язків – до 7 липня 2024 року.

Нагадаємо, колишній керівник ДФС ухвалою ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року. Суму застави для нього спочатку встановили на рівні 523 мільйонів гривень, однак згодом поступово почали зменшувати, допоки вона не зменшилась майже у десять разів. Насірова обвинувачують в отриманні найбільшого в історії України викритого хабаря – 722 мільйони гривень в еквіваленті. За цим епізодом йому загрожує від 8 до 12 років згідно з ч. 4 ст. 368 КК України (отримання хабаря).