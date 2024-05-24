Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вважає, що реальної загрози захоплення Харкова російськими окупантами зараз немає, а рівень готовності третьої лінії оборони на Харківщині складає приблизно 92%.

Про це він сказав в інтерв’ю “Українській правді”.

На запитання журналіста про те, на якому етапі перебуває зараз зведення третьої лінії оборони, Синєгубов відповів, що перший етап звітності у повному обсязі виконано ще до 30 квітня, а наступний має бути зроблений до 1 червня.

“У нас було декілька етапів звітності, перший – до 30 квітня. Ми мали виконати певний об’єм робіт, основний конструкт фортифікаційних споруд, скажімо так. Ми це зробили на 100%, окрім тих об’єктів, де ми не мали можливості продовжувати роботи. Це незначна кількість об’єктів. Є частина об’єктів, де ми працюємо погодинно, по дві години, є де вночі, з військовими. Наступний етап буде – до 1 червня”, – сказав посадовець.

За словами Синєгубова, наразі рівень готовності третьої лінії оборони на Харківщині складає приблизно 92%.

Також він додав, що частину фортифікацій 2024 року в наявних умовах не можна продовжувати будувати через постійні ворожі.

“На жаль, є факти загибелі наших будівельників, велика кількість будівельної техніки зруйнована”, – сказав очільник ОВА.

Синєгубов пояснив також, на якій приблизній відстані від українсько-російського кордону починається третя лінія оборони. За його словами, вона проходить приблизно за 10 кілометрів, але “десь третя лінія проходить і за 25–27 кілометрів від кордону”.