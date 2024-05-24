У російському полоні перебувають 403 українських жінки, серед них — чимало незаконно утримуваних цивільних. Українська сторона неодноразово вимагала країну-агресорку повернути поневолених жінок, але РФ відповідає мовчанкою та ігнорує усі звернення.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У штабі зауважили, що умови утримання українських жінок у російські неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених та цивільних, яких у Росії та на ТОТ налічують понад 100.

“Звільнені з полону жінки твердять серед іншого про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв’язатися з рідними”, – йдеться у повідомленні.

Наголошують, що українська сторона не раз пропонувала Росії звільнити жінок в першу чергу, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни, вважають в Координаційному штабі.

“Жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу”, – наголошують у дописі й додають, що офіційні представники Росії “роблять вигляд, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати”.