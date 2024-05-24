Договори на закупівлю літніх польових костюмів для українських захисниць уклала закупівельна агенція Міністерства оборони "‎Державний оператор тилу"‎. Сума укладених угод становить майже 130 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба міноборони у Telegram-каналі.

Зазначається, що усі угоди покривають потребу до кінця 2024 року. Понад 90% костюмів вже доставлені у різні військові частини.

“Попри повномасштабну війну Міноборони працює над забезпеченням питання рівності між нашими захисниками та захисницями. Закупівля жіночої військової форми – важливий крок. Ці закупівлі — це про повагу до рівності та справедливості у лавах ЗСУ”, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У відомстві додали, що кожен комплект складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою – державним прапором. При цьому, жіночий костюм відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою. Форма для українських захисниць представлена у широкому діапазоні розмірів – від 40 до 64 та розрахована на зріст від 146 до 188 см.