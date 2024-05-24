Про це пише Deutsche Welle.
Зазначається, що у п’ятницю, 24 травня, земельне міністерство у справах культів, яке відповідає також за освіту та культуру вже відкрило конкурс на вакансії майбутніх спеціалістів та вчителів. Початок вивчення української мови у школах Гессену запланований на наступний навчальний рік.
Коментуючи рішення запровадити вивчення української у школах, міністр культури Гессена Армін Шварц зауважив, що це є “чітким знаком солідарності” з Україною, а міністр Європи Манфред Пенц наголосив, що йдеться про внесок у збереження української ідентичності та культури.
“Ми не хочемо позбавляти українських біженців коріння, ми не хочемо відрізати їх від їхньої батьківщини, а навпаки, будуємо міст для їхнього повернення в Україну”, – наголосив Пенц.
На думку Шварца, запровадження української мови як іноземної у школах може залучити до роботи в школах українських вчителів, які проживають у Німеччині.
“Ми хотіли б запропонувати багатьом молодим людям та вчителям з України ще сильніші освітні та кар’єрні перспективи відповідно до їхніх індивідуальних талантів – у тому числі для відновлення їхньої власної країни, – а також надіслати чіткий сигнал солідарності у важкі часи”, – наголосив Шварц.
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