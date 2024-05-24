Федеральна земля Німеччини Гессен планує першою у країні запровадити у школах українську мову як другу іноземну. Спершу вивчення української буде пілотним проєктом: перші школи, де навчається багато українських учнів, мають розпочати випробувальний етап наступного навчального року.

Про це пише Deutsche Welle.

Зазначається, що у п’ятницю, 24 травня, земельне міністерство у справах культів, яке відповідає також за освіту та культуру вже відкрило конкурс на вакансії майбутніх спеціалістів та вчителів. Початок вивчення української мови у школах Гессену запланований на наступний навчальний рік.

Коментуючи рішення запровадити вивчення української у школах, міністр культури Гессена Армін Шварц зауважив, що це є “чітким знаком солідарності” з Україною, а міністр Європи Манфред Пенц наголосив, що йдеться про внесок у збереження української ідентичності та культури.

“Ми не хочемо позбавляти українських біженців коріння, ми не хочемо відрізати їх від їхньої батьківщини, а навпаки, будуємо міст для їхнього повернення в Україну”, – наголосив Пенц.

На думку Шварца, запровадження української мови як іноземної у школах може залучити до роботи в школах українських вчителів, які проживають у Німеччині.

“Ми хотіли б запропонувати багатьом молодим людям та вчителям з України ще сильніші освітні та кар’єрні перспективи відповідно до їхніх індивідуальних талантів – у тому числі для відновлення їхньої власної країни, – а також надіслати чіткий сигнал солідарності у важкі часи”, – наголосив Шварц.