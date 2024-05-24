У суботу, 25 травня, для промислових та побутових споживачів по всій території України відключення електроенергії заплановано в години максимального вечірнього споживання – з 20:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

“Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго”, – нагадали в компанії.

Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у конкретному регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

“Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Внаслідок п’яти масованих ракетних атак із березня по травень – великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше”, – наголосили в Укренерго.