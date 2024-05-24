Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, про це йшлося на нараді щодо оперативної обстановки в області та підготовки до осінньо-зимового періоду.
“Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду виділять 4 млрд грн. Половина суми – з резервного фонду державного бюджету, решта – з міського бюджету. Ці кошти спрямують на відновлення зруйнованого обладнання та встановлення когенераційних установок”, – зазначається в повідомленні.
Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю разом із Міністерством фінансів і Національним банком опрацювати можливість для пошкоджених енергогенеруючих підприємств брати кредити на відновлення без застави.
На нараді також обговорювалася ситуація із забезпеченням другого рівня захисту на підстанціях “Укренерго”.
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