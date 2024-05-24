Генеральний штаб ЗСУ планує оптимізувати штат деяких структурних підрозділів та органів військового управління. З цією метою кількість особового складу може скоротитися на 60%. За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини.

Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський.

Він зазначив, що у лютому-березні поточного року, Генштаб провів функціональне обстеження, за результатами якого прийнято рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

“Цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%”, — зазначив Острянський.

Вивільненим особовим складом планують доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. У відомстві впевнені, що завдяки цьому будуть можливі ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

“Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ”, — сказав представник Генштабу.

Він додав, що наразі тривають заходи з удосконалення структури Збройних сил України, зокрема — формування командування Сил безпілотних систем.