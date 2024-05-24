У пʼятницю, 24 травня, у Верховній Раді України започатковано й уперше проведено церемонію вшанування та покладання квітів загиблим біля меморіалів Парламенту України.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ВР.

Традицію за участю почесної варти Національної гвардії України розпочали Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська, яка прибула до Києва зі своїм першим візитом.

“Вони вшанували памʼять народних депутатів України й працівників Апарату Верховної Ради України, які загинули внаслідок російської збройної агресії, та памʼять військовослужбовців Національної гвардії України, які поклали свої життя, захищаючи державу під час несення служби біля Верховної Ради України 31 серпня 2015 року”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надалі такі вшанування будуть відбуватись постійно під час візитів високих посадових осіб, представників іноземних держав до Верховної Ради України.