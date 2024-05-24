У Рівненській області для військових, які потребують реабілітації збудують десять модульних будинків, які враховують потреби людей з інвалідністю. Модульне котеджне містечко з'явиться на території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни.

Про це повідомляє Рівненська ОДА.

“Кожен будинок розрахований на двох людей, які житимуть там під час лікування або реабілітації в госпіталі. Він матиме автономні системи опалення, сучасне планування й оздоблення. У ньому передбачена кухня з холодильником, вітальня з телевізором, набором м’яких меблів, окремі дві спальні кімнати, ванна кімната”, – зазначають в ОДА.

Будиночки будуть інклюзивними, тобто враховуватимуть всі потреби людей з інвалідністю. Зокрема: дверні прорізи, пандуси, сходинки, поручні, туалети та інші елементи приміщення забезпечать легку маневровість для людей на кріслах колісних; системи безпеки (пожежна та газова сигналізації, сигнали евакуації) матимуть візуальні сигнали або вібраційні оповіщення, доступні для сприйняття людьми з порушеннями слуху; санітарне приміщення обладнають аварійною сигналізацією та системою оповіщення з врахуванням потреб осіб з порушеннями зору та слуху.

Таких модульних житлових будинків буде 10, їх закуплять у співпраці з компанією “Нова пошта”, а розташують модульне котеджне містечко в сосновому бору у безпосередній близькості від залізничної станції й автомобільної траси.

Фінансування розроблення проєктно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт (влаштування фундаментів, підведення необхідних інженерних мереж та проведення благоустрою території) забезпечить Рівненська ОДА.