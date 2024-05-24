У п'ятницю, 24 травня, до України з російської окупації повернулося ще десятеро українських дітей, серед яких семеро — з багатодітної родини. Наймолодшій дитині ще немає й року.

Про це повідомив засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

“Сьогодні Save Ukraine визволив з окупації ще 10 дітей, серед яких 7 — з багатодітної родини. Найменшій дитині 9 місяців. На сьогодні ми повернули в Україну вже 345 дітей”, – йдеться у повідомленні.

Кулеба наголосив, що це було непросте завдання, оскільки наймолодша дитина народилася в окупації, а видані окупаційною владою документи в Україні є недійсними.

“Ми змогли виготовити нові документи та знайшли спосіб передати їх на ТОТ, що було викликом не лише через сильні обстріли, перебої зі зв’язком, а і через ризик бути викритими”, – зауважив Кулеба.

Він додав, що родині довелось пішки пройти 2,5 км гуманітарного коридору і цей перехід дався членам сім’ї дуже важко, оскільки погіршився стан здоров’я бабусі – її довелося везти на колісному кріслі, а також плакала малеча.

Керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба подякував партнерам та політичному аташе Посольства США в Україні за співпрацю й наголосив на тому, що “кожна врятована дитина — це крок до відновлення майбутнього України”.