Кабінет Міністрів виключив канабіс, його смолу, екстракти та настоянки з нього зі списку "Особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонен". Ці зміни набудуть чинності 16 серпня 2024 року.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти й настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та тетрагідроканнабінол зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, та включено їх до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, що тетрагідроканабінол (ТГК) є головним психоактивним компонентом канабісу.

Тепер препарати на основі канабісу та ті, що місять ТГК, допускаються для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

У МОЗ пояснили, що постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей за умови, що у висушеній соломі концентрація тетрагідроканабінолу не перевищує 0,2%. З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст ТГК буде підвищений до 0,3%.

“Канабіс має у складі сотні унікальних канабіноїдів та речовин. З усіх відомих речовин, що є в рослині канабіс, тільки тетрагідроканнабінол та його ізомери мають психоактивний ефект. Інші канабіноїди не впливають на психічний стан, але можуть мати суттєвий позитивний вплив на перебіг деяких захворювань. Вживання непсихоактивних канабіноїдів не призводить до звикання та використовується у медицині”, – наголосили в пресслужбі Мінохорони здоров’я.