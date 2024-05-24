Наразі основні дії відбуваються на Харківщині та Донеччині. Сили оборони зупинили наступ ворога на Харківському напрямку й проводять контрнаступальні дії.

Про це розповів представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Прохоренко на брифінгу в Медіацентрі Україна в Києві, повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Обстановка складна. Сили оборони продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику. Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку – противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії”, – зауважив Прохоренко.

Він додав, що ворожі війська проводять наступальні дії також на сході Харківської області, планують зі сходу обійти місто Куп’янськ, однак успіху не мають.

За словами полковника, жорсткі бойові дії тривають практично вздовж всієї лінії фронту.

“Сили оборони завдають загарбнику важких втрат, активно працює наша артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація”, – сказав Прохоренко.

На Сумщині й Чернігівщині, як зазначив представник Генштабу, ситуація контрольована.

“Ворог накопичує війська на території Росії, щодня завдає по прикордонних населених пунктах авіаційних та артилерійських ударів, застосовує БПЛА. Намагається знищити об’єкти критичної інфраструктури, атакує ракетами та “шахедами”, – наголосив Прохоренко.

Полковник запевнив, що Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати. Також вживаються заходи щодо виділення резервів та засобів вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою.