У Києві зафіксоване влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

Про це у Телеграмі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу», – зазначив він.

Раніше у Києві пролунали вибухи: зафіксовано падіння уламків у 3 районах, є займання. Також зазначалося, що у Шевченківському районі Києва пролунав вибух.

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар – по Києву та Дніпру.