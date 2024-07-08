Про це у Телеграмі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
«Влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу», – зазначив він.
Раніше у Києві пролунали вибухи: зафіксовано падіння уламків у 3 районах, є займання. Також зазначалося, що у Шевченківському районі Києва пролунав вибух.
Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар – по Києву та Дніпру.
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