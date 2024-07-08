“Вибухи в Києві! Деталі згодом. Не покидайте укриттів”, – зазначив мер міста Віталій Кличко.
Раніше він повідомляв про роботу сил ППО у передмісті Києва.
“Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує”, – уточнив згодом Кличко.
“Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі столиці. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється”, – повідомили в КМВА.
“В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги”, – уточнили згодом у КМВА.
Як зазначив о 10.48 начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.
“Уламки ракет впали в Дніпровському, Соломʼянському районах. Є виклик служб в Голосіївський район. Бригади екстрених служб прямують на місця”, – уточнив Кличко о 10:51.