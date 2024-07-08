“Вибухи в Києві! Деталі згодом. Не покидайте укриттів”, – зазначив мер міста Віталій Кличко.

Раніше він повідомляв про роботу сил ППО у передмісті Києва.

“Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує”, – уточнив згодом Кличко. “Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі столиці. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється”, – повідомили в КМВА. “В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги”, – уточнили згодом у КМВА.

Як зазначив о 10.48 начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.