Про це пишуть партизани підпільного руху “Атеш”.

“В Маріуполі загиyуло 10 військових Росії у зв’язку з переданими “загадковими” пасочками, ковбасками та сальцем. Смак був не те, що б чудовим, а “вбивчо” смачним. Великдень дедалі ближче, а передач ще вистачає. Їжте на здоров’я!”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, партизани інформують про переміщення ворожої техніки, що пов’язують з ймовірними ракетними ударами Atacms і величезними втратами. Втім агентам “Атеш”, як вони запевняють, відомі всі дані щодо поточного місця розташування майже кожного підрозділу та локацій, куди окупанти перемістили різні види озброєнь, намагаючись заховати їх від атак.