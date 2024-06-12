Про це повідомив у Фейсбуці начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Близько 16:00 у Кривому Розі пролунав вибух.
“Ракетний удар по Кривому Рогу. Росіяни поцілили у житловий сектор. Попередньо, є постраждалі. Деталі уточнюємо”, – поінформував Лисак.
Президент Зеленський зазначає, що на цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих.
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