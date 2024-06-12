Російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, поціливши у житловий сектор.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Близько 16:00 у Кривому Розі пролунав вибух.

“Ракетний удар по Кривому Рогу. Росіяни поцілили у житловий сектор. Попередньо, є постраждалі. Деталі уточнюємо”, – поінформував Лисак.

Президент Зеленський зазначає, що на цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих.