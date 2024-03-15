Кількість загиблих через удар по Вінничині зросла до двох людей.

Через нічну атаку по Вінниччині в лікарні загинула постраждала 53-річна жінка, повідомив керівник ОВА Борзов.



Перший загиблий — її чоловік. Тож загиблих вже двоє. Їхнього 26-річного сина вдалось врятувати з-під завалів, зараз йому надається допомога.

Серед трьох госпіталізованих — двоє 18-річних хлопців, повідомили кореспонденти Суспільного з місця події.