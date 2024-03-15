На ранок 15 березня 2024 року розпочалася 751-а доба широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. За минулу добу сталося 76 бойових зіткнень.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські сили виконали 16 ракетних і 130 авіаційних ударів, а також здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, що призвело до жертв серед цивільного населення.

Були атаки з використанням 27 безпілотних літальних апаратів “Shahed”. Всі були успішно знищені силами протиповітряної оборони України.

Російські авіаційні удари призвели до пошкоджень приблизно 145 населених пунктів у декількох областях України. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.