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Patriot є пріоритетом, але Україна повинна отримати й інші системи, — глава Пентагону

Підтримка України в питанні протиповітряної оборони залишається у пріоритеті. Водночас окрім ЗРК Patriot, необхідно передавати й інші системи.

Четвер, 13 червня 2024, 17:24

Про це сказав голова Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час засідання “Рашмтайн”.

“Щодо Patriot. Ви знаєте, що ППО — це пріоритет. Ми щоразу наголошуємо, що треба надавати Україні додаткові системи Patriot. Але не тільки це, ми багато часу приділяємо тому, щоб закликати інші країни передавати не тільки Патріоти, але й інші системи ППО Україні”, — заявив Остін.

Він додав, що сьогодні він немає нових оголошень щодо Patrot, втім робиться усе можливе для того, щоб надати Україні додаткові спроможності якнайшвидше.

У тому ж числі Остін прокоментував інформацію про те, що у Польщі відмовились переміщувати Patriot до України. Варто пояснити, що голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра назвав відповідний крок небезпечним, оскільки знижується захист його країни.

“Я бачив повідомлення преси. Що я хочу сказати. Не буде змін в нашому покритті Patriot в Польщі. Я знаю, що про це повідомляли, але немає змін щодо Польщі. Щоб дати Україні те, що потрібно, ми працюємо з іншими країнами, — додав голова Пентагону.

  • Пісторіус: Німеччина передає Україні чверть своїх систем Patriot
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  • Президент США схвалив відправлення другого комплексу Patriot в Україну, — NYT
Теги: Patriot, глава Пентагону, російсько-українська війна

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