Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Кабінетом Міністрів України призначено Сибігу Андрія Івановича першим заступником Міністра закордонних справ України”, – йдеться у повідомленні.
Також зазначено, що уряд звільнив Миколу Точицького з посади заступника міністра закордонних справ.
Крім того, ухвалено рішення про звільнення Ігоря Лоссовського з посади заступника голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті і про призначення його заступником голови ДЕСС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.