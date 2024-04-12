Кабінет Міністрів на засіданні у п’ятницю призначив Андрія Сибігу на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Кабінетом Міністрів України призначено Сибігу Андрія Івановича першим заступником Міністра закордонних справ України”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що уряд звільнив Миколу Точицького з посади заступника міністра закордонних справ.

Крім того, ухвалено рішення про звільнення Ігоря Лоссовського з посади заступника голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті і про призначення його заступником голови ДЕСС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.