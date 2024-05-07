Після "інавгурації" Володимира Путіна 7 травня уряд Російської Федерації подав у відставку.

Про це уряд повідомив у Telegram, додавши скан-копію відповідного розпорядження.

Згідно з конституцією РФ, Путін має затвердити нового голову уряду.

“Відповідно до статті 116 Конституції РФ підписаним розпорядженням оформлено таке рішення”, — написали в пресслужбі.

Кабінет міністрів РФ на чолі з Михайлом Мішустіним пропрацював трохи більше ніж чотири роки.

Закон “Про уряд Російської Федерації” передбачає, що попередній уряд подає у відставку у день призначення нового президента РФ. Він продовжує виконувати свої обов’язки до того моменту, поки не буде сформований новий уряд.

Нагадуємо, що сьогодні, 7 травня, у Росії пройшла “інавгурація” Путіна, він склав присягу.