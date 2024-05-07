Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави”, — йдеться у повідомленні.

Російська агентурна мережа, яку керували з Москви, була розкрита завдяки роботі СБУ та співпраці з Управлінням державної охорони. У мережі були залучені два полковники УДО, які передавали конфіденційну інформацію до РФ.

“Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити”, — повідомили в СБУ.

Ворожий план включав ліквідацію Президента Зеленського та інших високопосадовців, зокрема Голови СБУ Малюка та очільника ГУР Буданова.

“План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона”, — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. Урядовці СБУ виявили зброю та документи, що підтверджують злочинні наміри.

СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із “куратором” з ФСБ.

Служба безпеки України поетапно задокументувала дії фігурантів і затримала їх, зазначили у спецслужбі.

“Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до “інавгурації”, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати”, — сказав голова СБУ Василь Малюк.

Співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-го служби ФСБ, Максим Мішустін, Дмитро Перлін і Олексій Корнєв, були виявлені як основні куратори організації теракту.

СБУ повідомляє, що Перлін у січні 2022 року прийняв керівництво над “кротами”, які були завербовані до початку повномасштабної війни Росії. Його колега Корнєв був відповідальним за цих агентів перед цим.

Зазначається, що Корнєв проводив таємні зустрічі з полковником УДО на території європейських країн перед початком війни. Крім того, за кордоном переказувалися кошти для агентів.

“У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності”, — йдеться у повідомленні.

Зловмисників підозрюють за державну зраду в умовах воєнного стану та готування до терористичного акту. Вони залишаються під вартою, а за їхніми діями ведеться комплексне розслідування за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.