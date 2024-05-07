«Те, що мають, тим і брязкають (ядерною зброєю – ред.). Зрештою це постійна практика Кремля. Чогось нового особливо тут немає. Є вже офіційні заяви міжнародної спільноти. Що стосується ядерного шантажу, зрозуміло, це питання до вільного світу, до Заходу. Я думаю, що реакція буде адекватною і правильною», – сказав він оголошенні російським Міноборони ядерні навчання.
На думку Юсова, важливіші нинішні події на полі бою.
«Є набагато цікавіші і важливіші речі – те, що відбувається безпосередньо на полі бою, там ворог так само продовжує реалізовувати і планувати речі проти нашої державності», – сказав представник розвідки.
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