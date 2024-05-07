7 травня цього року, Солом'янський районний суд у Києві призначив митрополиту Запорізької та Мелітопольської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, Луці (ім'я Андрія Коваленка), нічний домашній арешт до 1 липня 2024 року.

Про це повідомили кореспонденти видання Ґрати із зали суду.

Це означає, що він має перебувати вдома з 22:00 до 06:00.

Прокурор просив призначити митрополиту цілодобовий домашній арешт. Лука не визнав своєї провини.

1 травня цього року митрополиту Луці була оголошена підозра у розпалюванні релігійної ненависті в Україні, а також експертиза, ініційована правоохоронними органами, підтвердила факт його підривної діяльності проти державної безпеки.

Раніше, 11 грудня 2022 року, Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції проти семи ієрархів Української православної церкви Московського патріархату, включаючи митрополита Запорізького і Мелітопольського, Луку (ім’я Андрія Коваленка).